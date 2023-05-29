Украинская пехота пытается укрыться от огня танкистов 1-го Донецкого армейского корпуса под Авдеевкой

Донецкие танкисты выбивают ВСУ с занятых позиций. Фото: УНМ ДНР

Украинские пехотинцы пытаются укрыться от огня танкистов 1-го Донецкого армейского корпуса на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В своем телеграм-канале ведомство опубликовало видео, где видно, как донецкие танкисты выбивают пехотинцев ВСУ с занятых позиций.

- Украинская пехота пытается укрыться от меткого огня экипажей 10-го отб 1 Донецкого армейского корпуса на Авдеевском направлении. Благодаря высокой точности танковых орудий, боевики ВСУ несут потери убитыми и ранеными, - прокомментировали обнародованные кадры в Народной милиции ДНР.

Напомним, ранее в ДНР рассказали о новой тактике танкистов 1-й Славянской бригады. Военнослужащие в совершенстве овладели искусством стрельбы с закрытых позиций. Эти навыки они сейчас активно применяют в районе Авдеевки, где каждый день выходят на позиции и уничтожают укрепления и живую силу противника.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР показали, как ударные дроны 9 бригады уничтожают боевиков ВСУ у Авдеевки

Боевые беспилотники ежедневно наносят удары по позициям украинских боевиков (подробнее)