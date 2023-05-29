В Горловке после обстрела ВСУ возник пожар в многоквартирном доме

Пожар удалось быстро ликвидировать. Фото: МЧС ДНР

В Горловке обстрел ВСУ привел к пожару в многоквартирном доме. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Там уточнили, что инцидент произошел 28 мая.

- В 18.34 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице 60 лет СССР в Никитовском районе Горловки. К месту вызова направлено две пожарные автоцистерны, автолестница и штабной автомобиль, - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что прибывшие на место пожарные установили, что в доме загорелся газопровод, а также оконный блок в подъезде между первым и вторым этажами.

- Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета, - заявили в МЧС ДНР.

Сообщается, что пожар удалось ликвидировать в 18.56.

Напомним, два мирных жителя были ранены в результате обстрела ВСУ жилмассива «Комсомолец» в Горловке 28 мая. Украинские боевики вели огонь из реактивной системы залпового огня.

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