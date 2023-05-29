Встреча прошла тепло и конструктивно. Фото: ТГ/Пушилин

Денис Пушилин встретился с командирами из спецподразделений «Ахмат». Об этом врио Главы ДНР сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, разговор получился содержательным.

- Действительно, встреча в штабе спецназа «Ахмат» с дорогими братьями из Чеченской Республики прошла тепло и конструктивно. Обсудили текущую ситуацию и задачи дальнейшего взаимодействия, - заявил Пушилин.

Лидер ДНР в очередной раз поблагодарил чеченских бойцов за помощь в освобождении Донбасса и защите России.

- Несомненно победим! - подчеркнул он.

Напомним, ранее врио Главы ДНР побывал с рабочей поездкой в Чеченской Республике. Денис Пушилин остался впечатлен уровнем подготовки добровольцев в Российском университете спецназа. Это проявляется в эффективности бойцов, которые прошли здесь ускоренный курс обучения. По словам Пушилина, университет оснащен всем необходимым, но самое ценное - это, конечно, инструкторы, которые все имеют боевой опыт, полученный в том числе и в рамках СВО.

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