В Макеевке мотоциклист сбил пешехода на проезжей части

Инцидент произошел 28 мая в Горняцком районе. Фото: МВД ДНР

В Горняцком районе Макеевки в районе остановки общественного транспорта «Зеленый» произошло ДТП - водитель мотоцикла сбил пешехода на проезжей части. В результате 36-летний макеевчанин получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован 28 мая. Пятидесятилетний водитель мотоцикла BMW совершил наезд на горожанина, который вне пешеходного перехода пересекал проезжую часть справа налево относительно движения транспорта.

- В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято законное решение.

Напомним, ранее в Макеевке просили откликнуться очевидцев ДТП, случившегося на улице Свердлова 6 мая. Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места происшествия.

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