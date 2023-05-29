Парламент ДНР поможет следствию в расследовании преступлений Киева против детей Донбасса

Весь мир должен знать военных преступников, применяющих оружие против гражданского населения и детей Донбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный Совет ДНР поможет следствию в расследовании преступлений Киева против детей Донбасса. Об этом заявил председатель парламента Республики Владимир Бидевка в ходе рабочей встречи с зампредом Госдумы РФ Анной Кузнецовой в Донецке.

Как отметил Бидевка, в Республике уже имеют опыт по сбору информации о преступлениях украинского режима против мирных граждан.

- Для нас эта тема, к сожалению, актуальная, и мы считаем, что очень важно, чтобы не просто были расследованы данные преступления против гражданского населения и, прежде всего, против детей, а, чтобы мир действительно узнал виновников этих преступлений. Тем более, что сегодня мы видим несостоятельность многих так называемых международных институтов, - отметил он.

Спикер парламента заверил, что Народный Совет ДНР окажет следствию любое содействие, в том числе и информационное, чтобы помочь пресечь преступления и наказать виновных.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию преступлений ВСУ и иностранных наемников.

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