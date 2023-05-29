Украинские военные использовали при обстрелах ДНР 28 мая крылатые ракеты Storm Shadow

Под огнем ВСУ оказались девять населенных пунктов Республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 250 ракет и снарядов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что при обстрелах Республики противник использовал артиллерию калибра 155 мм и 152 мм, РСЗО и крылатые ракеты Storm Shadow. Под огнем оказались девять населенных пунктов Республики - Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Широкая Балка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна и Юрьевка (Мангушский р-н).

Под обстрелами были ранены люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденной Красной Поляне, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 14 жилых домов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ жилмассива «Комсомолец» в Горловке

Украинские боевики вели огонь из реактивной системы залпового огня [фото] (подробнее)