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НовостиПолитика29 мая 2023 5:43

Украинские военные использовали при обстрелах ДНР 28 мая крылатые ракеты Storm Shadow

Всего по территории Республики за сутки были выпущены 250 боеприпасов
Ирина ДМИТРИЕВА
Под огнем ВСУ оказались девять населенных пунктов Республики

Под огнем ВСУ оказались девять населенных пунктов Республики

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 250 ракет и снарядов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что при обстрелах Республики противник использовал артиллерию калибра 155 мм и 152 мм, РСЗО и крылатые ракеты Storm Shadow. Под огнем оказались девять населенных пунктов Республики - Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Широкая Балка, Владимировка, Старомлиновка, Красная Поляна и Юрьевка (Мангушский р-н).

Под обстрелами были ранены люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденной Красной Поляне, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 14 жилых домов.

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