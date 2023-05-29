ВСУ за день выпустили по Донецку 46 натовских снарядов и 10 ракет из РСЗО

Под огнем украинских войск оказались четыре района столицы ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 28 мая, Донецк девять раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он уточнил, что под огнем украинских войск оказались четыре района столицы Донецкой Народной Республики. В их направлении были выпущены более полусотни ракет и натовских снарядов.

- В направлении Киевского, Кировского, Петровского, Куйбышевского районов украинские нацисты выпустили 46 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО, - проинформировал градоначальник.

Сообщалось также, что украинские боевики обстрелами повредили несколько домов частного сектора в Донецке - в них посечены кровли, стены и выбито остекление. Кроме того, по улице Луговой в Куйбышевском районе получила ранение пожилая женщина.

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