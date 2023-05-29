ВСУ нанесли артудар по Горловке, ранены два мирных жителя

Мирные кварталы оказались под огнем ВФУ Фото: Иван ЖИЛЯК

28 мая в Горловке в результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации прифронтового города Иван Приходько.

- В результате массированного обстрела со стороны украинских неонацистов поврежден многоквартирный дом по адресу: ул. Болотникова, 1 (Никитовский район Горловки). Вследствие массированного обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны ВФУ прямым попаданием украинского снаряда повреждена квартира на улице 60 лет СССР, 22. Повреждена газовая труба, - добавил горловский градоначальник.

Ранее сообщалось, что мирная жительница Куйбышевского района Донецка была ранена обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). В прифронтовом Куйбышевском районе повреждены четыре частных дома по улицам Луговой и Градостроителей.

Напомним, что ВФУ за минувшие сутки тридцать раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. В результате в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.