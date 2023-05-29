Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 мая 2023 21:35

ВСУ нанесли артудар по Горловке, ранены два мирных жителя

Украинские националисты обстреливали жилмассив «Комсомолец»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Мирные кварталы оказались под огнем ВФУ

Мирные кварталы оказались под огнем ВФУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

28 мая в Горловке в результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации прифронтового города Иван Приходько.

- В результате массированного обстрела со стороны украинских неонацистов поврежден многоквартирный дом по адресу: ул. Болотникова, 1 (Никитовский район Горловки). Вследствие массированного обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны ВФУ прямым попаданием украинского снаряда повреждена квартира на улице 60 лет СССР, 22. Повреждена газовая труба, - добавил горловский градоначальник.

Ранее сообщалось, что мирная жительница Куйбышевского района Донецка была ранена обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). В прифронтовом Куйбышевском районе повреждены четыре частных дома по улицам Луговой и Градостроителей.

Напомним, что ВФУ за минувшие сутки тридцать раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. В результате в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.