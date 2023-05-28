Денис Пушилин сообщил, что более 207 тысяч жителей ДНР проголосовали в праймериз «Единой России»

Денис Пушилин дистанционно с командой регионального отделения «Единой России» принял участие в церемонии начала подсчета голосов. Фото: ЕР

Свыше 207 тысяч жителей ДНР проголосовали в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР). Об этом сегодня сообщил секретарь Донецкого отделения партии, врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Четверть – электронно. Нарушений в ходе процедуры зафиксировано не было, - на видеоконференцсвязи по итогам предварительного голосования сообщил Денис Пушилин. - С 25 мая мы организовали выездное голосование, 26 мая открыли 100 счетных участков. Все организовано было на высшем уровне. Мы любим свой регион, нам небезразлично, как будет развиваться его судьба. На участки люди приходили семьями, чувствовалась праздничная атмосфера.

Праймериз - предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в выборах. ЕР - единственная в стране партия, которая проводит такое голосование. Оно проходит в электронной форме 22-28 мая. Организованы и стационарные избирательные участки и выездные урны.

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