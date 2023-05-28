Два жителя села под Волновахой пострадали из-за обстрела ВФУ

Раненых госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 8 мая, в селе Красная Поляна, под Волновахой, были ранены украинским обстрелом два мирных жителя, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В обстреле села Красная Поляна в Волновахском районе пострадали женщина 1954 года рождения и мужчина 1955 года рождения, - рассказали эксперты СЦКК.

Красная Поляна была обстреляна в пять часов вечера. Враг выпустил по деревне пять снарядов 155-го калибра (стандарт НАТО).

«КП» сообщала, что мирная жительница Куйбышевского района Донецка была ранена обстрелом ВСУ. В прифронтовой Куйбышевке повреждены четыре частных дома на улицах Луговой и Градостроителей.

Напомним, что украинские боевики за минувшие сутки тридцать раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. В результате в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.

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