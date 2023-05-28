Мариуполь сегодня

Мощный взрыв прогремел в небе над Мариуполем. Об этом сообщает собкорр. Донецкого агентства новостей с места происшествия.

По наблюдениям корреспондента ДАН, в небе был замечен объект похожий на ракету, потом послышались характерные звуки работы ПВО. После взрыва в небе появилось темно-серое облако.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что мирная жительница Куйбышевского района Донецка была ранена обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). В прифронтовом Куйбышевском районе повреждены четыре частных дома по улицам Луговой и Градостроителей.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки тридцать раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. В результате в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.

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