Амурская область восстанавливает семь школ в ДНР

В ДНР восстановительные работы не останавливаются ни на день. Фото: Минстрой Республики

Строители Амурской области восстанавливают сразу семь школ подшефного Амвросиевского района. Масштаб впечатляет, сообщает в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- В самой Амвросиевке в школе № 5 практически завершен ремонт внутренней и внешней систем водоотведения, в ближайших планах - обновление входной группы. В школе № 2 восстанавливают кровлю, в 4-й - готовятся к замене наружных сетей. Самый большой объем работ выполнен в школе № 6, - рассказал Евгений Солнцев.

По его словам, продолжается восстановление единственной школы в Новоамвросиевском. В прошлом году там появилась новые система отопления и крыша. Сейчас подрядчик обновляет фасад, холл и спортзал.

- К ремонту спортзала строители приступили и в Кутейниковской школе. В Благодатненской - занимаются крышей и делают отмостку, - продолжает премьер ДНР.

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