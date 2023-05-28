Российский актер Алексей Огурцов со «ZVездным десантом» в ДНР выступили для бойцов

Алексей Огурцов со «ZVездным десантом» выступили для бойцов. Фото: ОНФ

Российский актер, заслуженный артист России Алексей Огурцов вместе со «ZVездным десантом» выступил для бойцов ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Алексей Огурцов с группой артистов посетил несколько воинских подразделений в Новоазовске и других районах ДНР, - в их числе легендарные «Спарта» и «Пятнашка». Творческий коллектив не только провел концерты для военнослужащих, но и передал бойцам квадрокоптеры, купленные на средства, собранные в рамках проекта ОНФ «Все для победы!».

- Народ и армия едины. Тем самым ты, сидя в тылу, помогаешь тем ребятам, которые сейчас несут службу, которые воюют в зоне боевого конфликта. Это - миссия, ведь человек, который побывал здесь раз, посмотрел, попал под обстрел, причем все обстрелянные артисты, они хотят все больше и больше сюда приезжать, - прокомментировал свой очередной приезд в ДНР Алексей Огурцов.

«ZVездный десант» под руководством заслуженного артиста России Алексея Огурцова посещает передовые позиции в Донбассе не впервые. В апреле этого года артисты за три дня дали четырнадцать концертов для бойцов разных подразделений.

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