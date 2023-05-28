ДНР стала лидером среди новых регионов в праймериз «Единой России». Фото: ЕР ДНР

Донецкая Народная Республика лидирует среди новых регионов Российской Федерации по количеству проголосовавших избирателей. Об этом в воскресенье сообщил глава ЦИК партии, уполномоченный по выборам в новых регионах Александр Сидякин.

- С начала процедуры в новых регионах проголосовали более 315 тысяч человек. Лидирует ДНР - более 155 тысяч избирателей. За ней - Луганская Народная Республика, где проголосовали более 117 тысяч жителей. В Запорожской области - почти 23 тысячи человек. В Херсонской - около 20 тысяч, - сообщил Александр Сидякин.

В ДНР открыто сто счетных участков предварительного голосования Единой России. Они будут работать до 18.00, как и в других новых регионах, где предварительное голосование помимо электронного формата проходит и очно.

Праймериз - предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в выборах. «Единая Россия» - единственная в стране партия, которая проводит такое голосование.

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