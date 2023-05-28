Дети из ДНР отправились на экскурсию в Госдуму. Фото: МГЕР в ДНР

В Москву на экскурсию по Государственной Думе отправились двадцать детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщили в представительстве организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в Донецкой Народной Республике.

- Все состоялось, ребят с утра из Харцызска отправили в Москву, - отметил собеседник. Он добавил, что для ребят будут организованы культурная и экскурсионная программы на протяжении пяти дней. В российскую столицу детей провезли представители МГЕР и ОД «Молодая Республика».

Ранее сообщалось, что МГЕР при поддержке заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой организует экскурсионную поездку для детей Донбасса по Государственной Думе.

МГЕР основана в 2005 году. Ее предшественницей была организация «Молодежное единство», существовавшая с 2000 года. Среди задач организации - вовлечение молодежи в построение демократического, социально-справедливого общества, патриотическое воспитание, создание условий для межнационального и межконфессионального общения молодежи для укрепления российской государственности.

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