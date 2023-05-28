ВСУ атаковали три района Донецка и Макеевки

Противник бьет из натовского вооружения Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 28 мая, вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли три района Донецка и Макеевку, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 6 часов утра украинские боевики из оккупированного Ласточкино выпустил по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка не меньше восьми 155-миллиметровых снарядов (стандарт НАТО). Спустя час, под огонь попали Кировский район столицы и Червоногвардейский - Макеевки.

«КП» сообщала, что ВФУ за прошедшие сутки 30 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. Под вражеским огнем находились Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Благодатное, Володарское и Волноваха. В результате обстрелов в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.

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