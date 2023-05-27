Директору библиотеки для детей из ДНР вручили награду в Российской государственной библиотеке

Награду вручили работнику библиотечной сферы с 50-летним стажем. Фото: Желтяков/ТГ

В Российской государственной библиотеке прошло награждение сотрудников библиотечной сферы. Донецкую Народную Республику представляла директор Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С.М. Кирова Валентина Вязовая. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

— 1 марта Валентина Илларионовна отпраздновала 50-летний юбилей трудовой деятельности в стенах библиотеки. Благодаря высокому профессиональному мастерству директора библиотека для детей является культурно-досуговым центром по популяризации книги среди юных читателей, — поделился министр в своем телеграм-канале. — В 2023 году Общероссийский день библиотек посвящён легендам библиотечного дела — людям, которые привнесли в библиотечную отрасль качественные изменения. Безусловно, Валентина Вязовая является именно таким человеком.

Напомним, что сегодня в Донецке прошла презентация поэтического сборника «Великий блокпост». Он посвящен трагическим событиям в Донбассе.

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