Российский актер Владимир Машков передал сценические костюмы театру из ДНР

Владимир Машков лично встретился с гендиректором донецкой муздрамы Наталией Волковой. Фото: пресс-служба МДТ им. М.М.Бровуна

Российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков передал новые сценические костюмы Донецкому музыкально-драматическому театру М.М. Бровуна. Костюмы театру передали в рамках инициированной Минкультуры акции «Общая сцена». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— Это замечательная акция, которая позволяет нам понять, что в единстве наша сила. Любая помощь, любое сострадание к своим людям — должно происходить естественным путем. Если у тебя этих чувств нет — ты их не придумаешь. Это наши близкие друзья и мы будем с ними всегда, — процитировала пресс-служба донецкой муздрамы слова Владимира Машкова.

В пресс-службе добавили, что в перспективе театру могут передать новое техническое оборудование.

Напомним, что 14 российских федеральных театров передадут театрам ДНР более 1000 предметов сценических средств, в том числе зрительные кресла, световое и звуковое оборудование, более 1500 костюмов и реквизит на сумму 130 миллионов рублей.

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