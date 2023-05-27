За день ВСУ восемь раз обстреляли Донецк из артиллерии и РСЗО

Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка и других городов Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

С 09:00 до 21:00 27 мая вооруженные формирования Украины восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. По городу было выпущено более 40 артиллерийских снарядов и десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В направлении Куйбышевского, Кировского, Петровского, Киевского районов украинские нацисты выпустили 41 снаряд калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО. Снарядами карателей повреждены частные и многоквартирные жилые дома, — отметил мэр.

Напомним, что сегодня обстрелу из РСЗО подверглись Донецк, а также Волноваха и Володарское. В результате украинской агрессии погибла одна мирная жительница, еще один получил ранения. Повреждены жилые частные и многоквартирные дома. В результате обстрела Володарского также повреждены дома, легковые автомобили и три трактора.

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