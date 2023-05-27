В ДНР представили поэтический сборник «Великий блокпост»

Презентация сборника прошла в донецкой библиотеке для молодежи. Фото: ДРБМ

В Донецке презентовали поэтический сборник «Великий блокпост», посвященный боевым событиям в Донбассе. В него вошли работы 45 авторов, в том числе стихотворения Вячеслава Теркулова, Алисы Федоровой, Анны Ревякиной и других поэтов. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал заведующий отделом социокультурной деятельности Донецкой республиканской библиотеки для молодежи (ДРБМ) Никита Олендарь.

— Сборник начинает свое повествование от 14 года, в нем представлены 45 авторов, многие из них — местные, и мы решили, что было бы замечательно всех тех, кто есть в Донецке (из авторов) собрать и презентовать сборник, почитать стихи, которые вошли в него и не вошли, — отметил Олендарь.

Завотделом ДРБМ добавил, что презентация антологии прошла в рамках всероссийской акции «Библионочь». Библиотека уже девятый год участвует в акции, но из-за боевых действий все мероприятия прошли днем.

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