Российские меценаты восстановят стоматологическую клинику в Мариуполе

Российские меценаты помогут оснастить клинику необходимым оборудованием. Фото: Моргун/ТГ

Российские меценаты, участники предварительного голосования «Единой России» Эрик Амирджанян и Артем Обрамов восстановят стоматологическую клинику в Мариуполе. Совместно с главным врачом города Валентиной Гавриляк они осмотрели здание, где планируют открыть медучреждение. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Ремонтно-восстановительный процесс разделим на несколько этапов. Первоначально вывезем мусор и подготовим помещение к капитальному ремонту. После закрытия теплового контура совместно с профильными медицинскими специалистами определим дальнейший ход работ и оснащение поликлиники необходимым стоматологическим оборудованием, — отметил градоначальник.

Моргун добавил, что будущая клиника сможет принимать как детей, так и взрослых.

— Важно и то, что в будущем стоматология сможет принимать и детей, и взрослых. За проявленную инициативу выразил меценатам слова благодарности. Уверен, мариупольцы не забудут вашего участия в судьбе города, — подчеркнул градоначальник.

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