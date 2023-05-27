Полиция устанавливает причины взрыва котельной в Калининском районе Донецка

Причины разрушения здания выясняются. Фото: Кулемзин/ТГ

В Калининской району Донецка было разрушено здание нерабочей котельной. На месте происшествия не было обнаружены взрывоопасные предметы, пострадавших нет. Сейчас на месте ведутся следственные действия. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

—В аварийно-диспетчерскую службу филиала «Донецктеплосеть» ГУП ДНР «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» поступил сигнал о проникновении в котельную квартала 39. В результате обследования представителями предприятия, МЧС и следственных органов установлено, что котельная не работала, на вводе газа установлены заглушки, — отметил мэр в своем телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что сейчас ведутся следственные действия по установлению причин, которые привели к повреждению конструктива здания котельной.

— На территории не обнаружено взрывоопасных предметов. Пострадавших нет, — добавил Кулемзин.

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