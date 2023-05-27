До конца года отделы молодежной политик появятся в каждом городе ДНР

В регионе продолжат развивать общественные и волонтерские организации. Фото: Пушилин/ТГ

Профильные отделы молодежной политики до конца года появятся в каждом городе Донецкой Народной Республики. Такой шаг позволит привлечь к общественной деятельности как можно больше молодых людей. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал министр молодежной политики региона Кирилл Макаров.

— В планах на ближайшую перспективу — создание в каждом городе и районе (ДНР) профильного отдела молодежной политики. Мы хотим, чтобы до конца года соответствующая реформа прошла, — отметил Макаров.

Кирилл Макаров добавил, что сотрудники министерства продолжают работу с демобилизованными студентами. Среди основных задач — их реабилитация, социализация, трудоустройство и включение в общественную деятельность.

— Также мы общаемся с молодежными организациями на предмет того, где необходимо их усилить и с какими проблемами они сталкиваются. Это и материально-техническое обеспечение, и взаимодействие с органами власти на местах, и в целом стимулирующие мероприятия. Говорим о том, как будет дальше развиваться молодежная политика, — добавил Макаров.

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