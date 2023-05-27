Украинские боевики обстреляли Волноваху из РСЗО, погиб мирный житель

Еще один мирный житель региона стал жертвой обстрела ВСУ. Фото: Архив КП

Вооруженные формирования Украины обстреляли Волноваху, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов погибла одна мирная жительница, еще один человек получил ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В переулке Майском, 7 погибла женщина 1951 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения. Около 09:30 зафиксирован обстрел города с позиций ВСУ, расположенных в населенном пункте Богатырь. По Волновахе было выпущено три ракеты из РСЗО, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

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