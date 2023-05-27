ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО

Последствия обстрела уточняются (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Кировскому район Донецка, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:30 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка с применением реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Максимильяновке. По городу было выпущено десять ракет, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 250 различных боеприпасов. ВСУ обстреляли семь городов региона из артиллерии 155 и 152 мм, а также РСЗО. В результате обстрелов погиб один мирный житель, четыре человека получили ранения.

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