Денис Пушилин поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем города и поблагодарил за помощь Донбассу

Больше всего помощи северная столица оказывает Мариуполю. Фото: ДАН

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Санкт-Петербурга 320-й годовщиной со дня основания города, поблагодарив за помощь в восстановлении региона. Благодаря поддержке северной столицы в Мариуполе восстановлены дома, отремонтированы школы, больницы и культурные учреждения.

— Помощь, которую оказывает Санкт-Петербург нашему региону, невозможно переоценить. В Мариуполе восстановлены дома, отремонтированы школы, больницы, культурные учреждения, парки, скверы, дороги. Город в том числе и благодаря Санкт-Петербургу преображается. Он ожил, полон людей, готовых созидать и работать на благо России, — отметил глава региона.

Денис Пушилин поблагодарил жителей Санкт-Петербурга за помощь.

— От имени своих земляков хочу сказать Санкт-Петербургу огромное спасибо за поддержку. Искренне желаю всем жителям города добра и благополучия. С праздником! — поделился глава Республики в своем телеграм-канале.

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