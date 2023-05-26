Поиск погибших в Артемовске начнется после разминирования

Работы по разминированию Артемовска уже начались

Поиск погибших, их идентификация и захоронение начнется после разминирования Артемовска. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

— Уже в ближайшее время, как только будут проведены необходимые мероприятия по разминированию, правозащитный институт республики приступит к работе в Артемовске. Как и в Волновахе, Мариуполе, специальная межведомственная комиссия приступит к поиску, идентификации и захоронению погибших, — отметила омбудсмен.

Напомним, что Денис Пушилин включил освобожденный Артемовск в зону ответственности Шахтерска. Это сделано с целью обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на указанных территориях. Ранее в освобожденном городе начали работу сотрудники МВД России. Им предстоит проверить, остались ли там мирные жители.

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