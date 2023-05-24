Большое количество антироссийской литературы обнаружено на освобожденных землях в ДНР

В каждом административном здании освобожденного города найден набор таких книг. Фото: ТГ/Пушилин

Большое количество литературы с антироссийским уклоном обнаружено на освобожденных территориях ДНР. Об этом сообщил в эфире программы «Соловьев Live» врио Главы Республики Денис Пушилин.

- В очередной раз поразился наличием литературы, которая появилась и продолжает появляться на оставшейся части Украины. В каждом административном здании определенный набор книг, - отметил он.

По словам Пушилина, в каждом таком издании украинские авторы излагают свою версию событий, будь то бои в Славянске или за Луганский аэропорт. Руководитель региона заявил, что подобные книги он нередко видел в Мариуполе, встречаются такие и в Артемовске.

- Нам надо, чтобы будущие поколения понимали объективную картину, чтобы не было никаких искажений истории, как мы, к примеру, видели с информацией про Великую Отечественную войну, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный Артемовск. Он сообщил, что городу возвращено прежнее название.

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