В ДНР планируют отремонтировать более тысячи котельных

Помощь в ремонте оказывают другие регионы России. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Специалисты «Донбасстеплоэнерго» планируют отремонтировать более 1000 котельных, 3214 котлов. Замене подлежат 48 котлов и 164 насосов. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона в Донецкой Народной Республике.

— Несмотря на ряд существенных проблем, специалисты «Донбасстеплоэнерго» прилагают все необходимые усилия для качественного проведения планово-предупредительных ремонтов объектов теплового хозяйства, — отметили в ведомстве. — По состоянию на май 2023 года уже отремонтировано 104 котельных, заменили 11,5 км тепловых сетей и провели ревизию с выполнением текущего ремонта – 708,9 км. В процессе ремонта специалисты также выполняют разборку, чистку, сборку котельного оборудования.

В «Донбасстеплоэнерго» добавили, что большую помощь в подготовке к осенне-зимнему периоду оказывают регионы шефы.

Напомним, что в ДНР с начала года восстановили почти 1000 поврежденных обстрелами частных домов. Всего за год в регионе планируют восстановить более трех тысяч домов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Артемовске организуют штаб по оказанию помощи освобожденным территориям

Ранее такие штабы были развернуты в других населенных пунктах (подробнее)