Глава Новоазовского района рассказал о планах по восстановлению соцобъектов в 2023 году

За прошлый год в Новоазовском районе отремонтировали более пятисот частных домов. Фото: Солнцев/ТГ

В Новоазовском районе в 2023 году планируют отремонтировать помещение МФЦ, одну блочно-модульную котельную, пять линий электропередачи и 10 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом в ходе прямой линии заявил глава района Василий Овчаров.

— Сейчас идет ремонт Новоазовской больницы, школы и ясли-сада в Талаковке. В районе восстанавливается шесть мостов, а до конца года закончат ремонт десяти объектов водоснабжения и водоотведения, — отметил Овчаров.

Глава района добавил, что за прошлый год был восстановлен 541 частный дом, а также школы, инженерные сети и многоквартирные дома. Работы продолжаются и сейчас, в них задействовано 19 бригад.

— В 2022 году в Новоазовском районе восстановлено 36 объектов, в том числе две школы, 10 линий электропередач, пять объектов водоснабжения, семь многоквартирных домов. Установлены четыре блочные котельные и выполнен капремонт более 28 км дорог, — подчеркнул Овчаров.

Напомним, что в текущем году власти района приняли решение сохранить пропускную систему для въезда в Седово. Граждане с местной пропиской смогут въезжать в курортный поселок без ограничений.

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