Мариуполь войдет в Союз городов Воинской славы

Письмо с просьбой о вступлении в Союз передали властям Елеца в Липецкой области, который получила это звание в 2007 году. Фото: Моргун/ТГ

Мариуполь станет участником Союза городов воинской славы России. Мэр приморского города передал официальное письмо о вступлении главе городского округа города Елец Липецкой области. Если ответ будет положительным, то мариупольчане смогут рассчитывать на всестороннюю поддержку в патриотическом воспитании молодежи со стороны членов Союза. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Отмечу, что в составе Союза начинается новая страница в истории Мариуполя. Члены организации окажут нам всестороннюю поддержку в патриотическом воспитании молодежи, передаче подрастающему поколению настоящей истории, правды о Великой Отечественной войне, — отметил мэр. — А мариупольские школьники наравне со своими сверстниками из других городов воинской славы будут участвовать в слетах и различных тематических мероприятиях по всей России.

Моргун добавил, что в этом году Союзу исполняется 10 лет.

— Ожидаем, что положительное решение о вступлении Мариуполя будет вскоре принято, и уже осенью делегация нашего города примет участие в торжественных мероприятиях в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, — подчеркнул мэр приморского города.

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