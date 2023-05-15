За день ВСУ выпустили по пяти районам Донецка 80 снарядов и 25 ракет из РСЗО

В результате обстрелов повреждены жилые дома, сад, школа и энергетическая инфраструктура Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за период с 09:00 по 21:00 выпустили по Донецку более 80 натовских снарядов и 25 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрелу подверглись пять районов города, в том числе Калининский и Буденовский. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В направлении Петровского, Калининского, Буденновского, Куйбышевского, Кировского районов украинские боевики выпустили 80 снарядов калибром 155 мм и 25 ракет из РСЗО. Повреждены частные жилые дома, детский сад №364, школа №85, обесточены 669 трансформаторных подстанций, в том числе питающих два угледобывающих предприятия, — отметил градоначальник.

Напомним, что в результате обстрела обесточенными оказались два угольных предприятия на территории Донецка. Эвакуация горняков началась сразу же. За два часа на поверхность вышли 69 шахтеров, позже еще двое. Пострадавших среди них нет.

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