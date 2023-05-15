На конкурс «Моя Республика» в ДНР прислали более 270 работ за три дня

В городах ДНР создадут оргкомитеты, которые будут определять победителей первого этапа конкурса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На конкурс «Моя Республика» жители региона прислали уже более 270 работ. Это могут быть рисунки, стихотворения, видео или любая другая форма творчества, которое расскажет о любви к Республике. Больше всего заявок поступило от жителей Донецка, Горловки, Мариуполя, Тореза, Ясиноватой. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике.

— На территориях созданы оргкомитеты конкурса, которые определят победителей муниципального этапа. Мы посвящаем конкурс нашей Республике! Пойте, рисуйте, танцуйте, проявляйте все грани вашего таланта, — отметили в «ЕР». — Спасибо вам за активность. Все работы замечательны и достойны народного признания.

Напомним, что первый этап конкурса продлится до 12 июня. Победителей и участников проекта ждет народное признание, а также ценные призывы.

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