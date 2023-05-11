Денис Пушилин поблагодарил глав российских регионов и председателя Совфеда за поздравления с девятой годовщиной ДНР

Жителей ДНР с праздничным днем поздравили главы нескольких регионов России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поблагодарил глав Чеченской Республики, Крыма, ЛНР и Чувашской Республики за поздравления с девятой годовщиной ДНР. С памятным днем жителей региона также поздравила Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

— Сегодня пришло большое количество поздравлений с 9-й годовщиной Республики. Она у нас особая: первая в составе нашей Родины – России. Благодарю всех за теплые слова пожеланий жителям региона. Особая признательность от жителей ДНР Рамзану Кадырову (Чеченская Республика), Сергею Аксенову (Республика Крым), Леониду Пасечнику (ЛНР) и Олегу Николаеву (Чувашская Республика), — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня исполнилось ровно девять лет с даты образования ДНР. Денис Пушилин поздравил жителей региона с этим памятным днем, пожелав скорейшего победного мира.

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