Донецкая муздрама поставит спектакль «Страсти по Торчалову» в Тамбове

Донецкие артисты выступят на театральной сцене в Тамбове. Фото: ДАН

Актеры донецкого музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна отправились на Межрегиональный театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова. В рамках мероприятия они поставят спектакль «Страсти по Торчалову» в Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— Эта поездка очень ответственна, потому что фестиваль — всероссийский. Мы впервые принимаем в нем участие как полноправные граждане России. Со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы всё прошло на высшем уровне. Я очень надеюсь, что спектакль примут, что будет — как у нас дома, — поделился режиссер театра Василий Маслий.

В репертуаре донецких актеров спектакль «Страсти по Торчалову» появился в 2016 году. Эту пьесу в конце 90-х годов написал российский драматург Никита Воронов.

Напомним, что ранее вокалист донецкой муздрамы принял участие в записи концерта «Спасибо за верность, потомки!».

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