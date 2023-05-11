Денис Пушилин вручил Орден Республики секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку

Андрей Турчак был удостоен Ордена Республики за помощь региону в течение двух лет. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин вручил Орден Республики секретарю генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. Денис Пушилин выразил благодарность за помощь от жителей всего региона.

— С удовольствием вручил орден Республики секретарю Генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. Ровно два года, как Андрей Анатольевич впервые приехал к нам, и с тех пор всегда с нами, всегда там, где нужнее всего. Благодарю от всех жителей Донецкой Народной Республики! — поделился врио Главы ДНР в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня Андрей Турчак и Денис Пушилин наградили личный состав подразделения БАРС ОБТФ «Каскад». 20 военнослужащих получили государственные награды, а командир подразделения, депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин был удостоен знака отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

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