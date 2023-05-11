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НовостиПолитика11 мая 2023 19:28

ВСУ выпустили по Горловке семь ракет из РСЗО «Град»

В результате обстрела погиб один человек
Виктория ПОДАРОВА
В результате обстрела зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов в центральном районе города. Фото: Приходько/ТГ

В результате обстрела зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов в центральном районе города. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив семь ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:20 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки из реактивной системы залпового огня. По району было выпущено семь ракет. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Новгородское, — отметили в ведомстве.

В результате обстрела количество пострадавших мирных жителей Горловки увеличилось до восьми, им оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице. Позже от полученных травм скончался один мирный житель. Зафиксированы повреждения домов, многопрофильного техникума и газопровода.

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