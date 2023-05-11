В Ждановке установили памятную табличку в честь ветерана Великой Отечественной войны

Мемориальные таблички в честь ветеранов появятся и в других городах Республики. Фото: Минтруда ДНР

Активисты Молодой Гвардии Единой России установили памятную табличку на доме в Ждановке, где жил ветеран Великой Отечественной войны Иван Бицадзе.

Он ушел на фронт прямо со школьной скамьи, дошел до Берлина и оставил автограф на стенах Рейхстага. После войны Бицадзе вернулся в родную Ждановку, где продолжил участвовать в общественной жизни города. Ветеран скончался 13 марта 2019 года в возрасте 93 лет. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе «МГЕР».

— Часто жители освобожденных территорий обращаются к нашим волонтерам с просьбой установить мемориальную, памятную табличку о своем дедушке или бабушке, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Сегодня мы установили первую такую табличку, чтобы местные жители знали, что в этом доме жил Герой, который защищал нашу страну и ее жителей, — цитирует ДАН слова руководителя центрального штаба МГЕР Александра Амелина.

Напомним, что ранее с инициативой установить на домах в ДНР доски в честь ветеранов Великой Отечественной войны выступили активисты МГЕР.

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