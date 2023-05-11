Украинские боевики ранили мирную жительницу в Кировском районе Донецка

По району было выпушено шесть артиллерийских снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по нему шесть артиллерийских снарядов. В результате обстрела ранение получила мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

—По улице Бирюзова ранена женщина 1951 года рождения. Около 16:00 украинские боевики выпустили по району шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в районе Курахово, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил об 11 пострадавших мирных жителях Республики в результате обстрелов ВСУ, среди них двое детей 2010 и 2019 годов рождения. К 16:20 украинские боевики выпустил по ДНР более 190 боеприпасов. Сильнее всего пострадали Горловка, Петровский и Кировский районы Донецка.

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