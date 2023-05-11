ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО «Ураган»

Один из украинских снарядов попал в крышу жилого дома в Горловке. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Горловке, выпустив в направлении населенного пункта одну ракету из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:30 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган». По населенному пункту выпущена одна ракета. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Плещеевка, — отметили в ведомстве.

Глава администрации Горловки Иван Приходько добавил, что в результате обстрелов со стороны ВФУ в городе повреждены дома по восьми адресам. Удар был нанесен по улицам Великан, Дальневосточная, Высоцкого, Губкина, Воровского, а также по переулку Цветочный.

Напомним, что к этому часу в результате обстрела ВСУ в ДНР ранения получили 11 мирных жителей, среди них двое детей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке сообщили о разрывах украинских снарядов на территории насосной станции и детского сада

Под вражескими обстрелами ранены четверо горожан (подробнее)