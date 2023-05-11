Денис Пушилин заявил об 11 пострадавших мирных жителях ДНР в результате обстрелов ВСУ

Всем раненным оказывают медпомощь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

К 16:20 11 мая в результате обстрелов вооруженных формирований Украины в ДНР получили ранения 11 мирных жителей, среди них два ребенка 2010 и 2019 годов рождения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— 194 боеприпаса из РСЗО выпустила сегодня к этому часу по территории Республики украинская артиллерия. Как обычно, по праздникам, противник бьет по мирным кварталам с особым ожесточением. Больше всего досталось Горловке, Петровскому и Кировскому районам Донецка. Ранения получили 11 гражданских лиц, — отметил глава региона.

Денис Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. К тому часу в Республике поврежден 21 жилой дом и шесть инфраструктурных объектов

Напомним, что сегодня украинские боевики нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка.

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