В ДНР заявили о поиске возможностей голосования на выборах в сентябре для участников СВО

Тем, кто находится на передовой, хотят предоставить возможность принять участие в голосовании Фото: Александр КОЦ

Возможность голосования на выборах в сентябре военнослужащими СВО сейчас прорабатывается. Об этом сообщил ДАН заместитель председателя Народного Совета ДНР, первый замсекретаря Донецкого регионального отделения ЕР Сергей Прокопенко.

Он уточнил, что вопрос по военным сейчас решается российскими властями. Тем, кто находится на передовой, хотят предоставить возможность принять участие в голосовании.

- Второй вопрос решается касательно тех военнослужащих, которые из других регионов. У нас по закону они не могут проголосовать за пределами (своего, - ред.) региона. Нужно либо решение Центральной избирательной комиссии, либо внесение изменений в федеральный закон, - заявил Прокопенко, добавив, что, скорее всего, ЦИК РФ примет по этому поводу отдельное постановление.

Напомним, ранее сообщалось, что выборы в ДНР в сентябре могут продлить на несколько дней из-за обострения ситуации. На данный момент планируется трехдневное голосование, однако его могут продолжить, исходя из соображений безопасности жителей.

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