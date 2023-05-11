Выборы в ДНР в сентябре могут продлить на несколько дней из-за обострения ситуации

При проведении процедуры будут исходить из соображений безопасности жителей Фото: Иван ЖИЛЯК

Выборы депутатов законодательного собрания и муниципалитетов в ДНР, которые должны пройти в сентябре, могут продлиться в течение трех или более дней. Об этом сообщил ДАН заместитель председателя Народного Совета Республики, первый замсекретаря Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Прокопенко.

Он отметил, что на данный момент планируется трехдневное голосование.

- Трехдневное голосование пока остается в силе, если не будет обострения ситуации. Может, даже и больше будет с учетом того, чтобы создать безопасные условия для людей, которые будут голосовать. От этого только будет зависеть, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика стала лидером среди новых регионов России по числу заявлений на праймериз. Так, на предварительное голосование партии «Единая Россия» в ДНР зарегистрировались более 1200 кандидатов. Отмечается высокий интерес жителей нового региона Российской Федерации к участию в процедуре. В выборах хотят участвовать шахтеры, врачи и военные. Возглавить партийный список предложат Денису Пушилину.

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