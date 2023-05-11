Денису Пушилину предложат возглавить партийный список «Единой России» на сентябрьских выборах в ДНР

Список кандидатов от партии может возглавить Денис Пушилин. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин может возглавить список партии «Единая Россия» на выборах, которые пройдут в Республике в сентябре. Об этом сообщил ДАН заместитель председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики, первый замсекретаря регионального отделения ЕР Сергей Прокопенко.

Он отметил, что сейчас партия определяется с основным списком кандидатов, которых выдвинет на предстоящих выборах.

- Региональное отделение ЕР будет настаивать, чтобы, естественно, его возглавил врио Главы ДНР, секретарь отделения Денис Пушилин, - отметил Прокопенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика стала лидером среди новых регионов России по числу заявлений на праймериз. Так, на предварительное голосование партии «Единая Россия» в ДНР зарегистрировались более 1200 кандидатов. Отмечается высокий интерес жителей нового региона Российской Федерации к участию в процедуре. В ДНР хотят участвовать в выборах шахтеры, врачи и военные. Конкуренция будет серьезной.

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