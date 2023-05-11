Число раненых обстрелом ВСУ в Горловке возросло до трех

От украинских обстрелов пострадали мирные люди
Фото: Олег УКЛАДОВ
Число раненых в Горловке возросло. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.
- Увы, количество раненых обстрелом вооруженных формирований Украины мирных жителей Горловки возросло до трех, - проинформировал он.
По словам мэра, в городе фиксируются многочисленные повреждения. Пострадали жилые дома, газопровод и обесточены частично и полностью поселки шахты имени Ленина, Гольмовский и Садовод.
Тем временем в жилмассиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) прямым попаданием снаряда ВСУ поврежден гараж и легковой автомобиль. По улице Анапская пострадали линии электропередачи.
- Снаряды врага разрываются около базы «Резон», - сообщает Приходько.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по селу в Горловке. Обстрел города продолжается.
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