Число раненых обстрелом ВСУ в Горловке возросло до трех

От украинских обстрелов пострадали мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Число раненых в Горловке возросло. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- Увы, количество раненых обстрелом вооруженных формирований Украины мирных жителей Горловки возросло до трех, - проинформировал он.

По словам мэра, в городе фиксируются многочисленные повреждения. Пострадали жилые дома, газопровод и обесточены частично и полностью поселки шахты имени Ленина, Гольмовский и Садовод.

Тем временем в жилмассиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) прямым попаданием снаряда ВСУ поврежден гараж и легковой автомобиль. По улице Анапская пострадали линии электропередачи.

- Снаряды врага разрываются около базы «Резон», - сообщает Приходько.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по селу в Горловке. Обстрел города продолжается.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многоквартирный жилой дом поврежден обстрелом ВСУ в Петровском районе Донецка

В частном секторе в результате прямого попадания снаряда возник пожар (подробнее)