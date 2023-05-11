Мэр Приходько: При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Посёлок Гольмовский, Никитовский район Горловки. Фото: ТГ/Приходько

В результате обстрелов ВСУ в Горловке были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин по улице Совхозная, 15а, - проинформировал мэр.

Другой пострадавший на момент обстрела находился на улице Лемешева, 139.

Сообщается также, что в городе повреждены как минимум восемь жилых домов, перебит газопровод и обесточена улица Героев Сталинграда.

В поселке шахты имени Изотова (Никитовский район Горловки) снаряды врага разрываются около базы «Резон», а в жилмассиве «Комсомолец» - по улице Спасгородок около гаражей.

Мэр обратился к жителям данных поселков и прилегающих населенных пунктов с убедительной просьбой - зайти в укрытия. Обстрел города продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по селу в Горловке. Зафиксированы прямые попадания в дома и разрывы вражеских снарядов в парковой зоне.

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