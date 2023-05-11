Восемь человек ранены в результате массированного удара ВСУ по Петровскому району Донецка

Петровский район Донецка, улица Твардовского, прямое попадание в дом 155 мм снаряда. Фото: t.me/zPetrovka24_7

Утром 11 мая украинские войска нанесли массированный удар по западной части Донецка и его пригороду. Под прицелом оказались Петровский район и поселок Александровка, где были ранены люди. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что на Петровке - шесть раненых жителей, в Александровке - два. В числе пострадавших - два ребенка.

- Петровский район: по улице Твардовского, 4 пострадал ребенок - девочка 2019 года рождения, три женщины 1940, 1966 и 1988 годов рождения, мужчина 1964 года рождения, по улице Магнитной, 36 ранена женщина 1963 года рождения. Населенный пункт Александровка: по улице Кирова, 170 ранена девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также о повреждениях в жилом секторе. Так, по улице Твардовского в Петровском районе Донецка, где были ранены сразу пять человек, зафиксировано прямое попадания снаряда в частный дом. Тем временем в Александровке в жилом доме по улице Школьной после обстрела ВСУ начался пожар.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Приходько: ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по селу в Горловке

Зафиксированы прямые попадания в дома, поврежден газопровод (подробнее)