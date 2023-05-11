Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Республики. Фото: t.me/pushilindenis

Скорейшего победного мира пожелал Денис Пушилин жителям ДНР в День Республики. Глава региона напомнил, что сегодня они отмечают девятую годовщину референдума о независимости Донецкой Народной Республики. И впервые празднуют этот день уже в составе Российской Федерации. По словам Пушилина, главная заслуга в том - самих жителей Донбасса.

- Дорогие земляки! Горжусь каждым из вас! Сплоченность жителей Донбасса помогла нам в 2014-м встать на путь борьбы за свободу, за то, чтобы не допустить на нашу землю нацизм. Мы всегда будем защищать свое право говорить на родном языке, бережно хранить нашу культуру, историю и традиции. Потому что в этим ценностных корнях наша сила, в верности им - залог нашего духовного здоровья, - подчеркнул он.

По словам врио Главы ДНР, на долю Донбасса выпало немало испытаний - долгие годы блокады и обстрелов со стороны украинского режима. Но жители региона доказали всему миру, что способны дать отпор врагу и отстоять правду и справедливость.

- Теперь мы не одни, наше будущее неразрывно связано с Россией, с Русским миром. Наша победа еще впереди, - подчеркнул Денис Пушилин.

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