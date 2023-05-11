Мэр Приходько: ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по селу в Горловке

Последствия обстрела города украинскими боевиками. Фото: t.me/Prikhodko1970

Украинские войска ведут массированный обстрел Горловки и ее пригородов. Утром они выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня по селу Озеряновка, расположенном в Центрально-Городском районе города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении телеграм-канала представительства. Уточняется, что удар был нанесен в 06:35 со стороны населенного пункта Нелеповка.

Под прицелом противника находятся также поселки Михайловка, Гольмовский и шахты имени Н.А. Изотова в Никитовском районе. О последствиях их обстрелов сообщил глава администрации города Иван Приходько.

По словам мэра, зафиксированы прямые попадания снарядов в дома, поврежден газопровод.

- Также были зафиксированы разрывы вражеских снарядов в парковой зоне поселка. Благо, без пострадавших, - проинформировал он.

Напомним, ранее ВСУ обстрелом обесточили часть Горловки.

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