Российские военные из группировки «Восток» уничтожили разведгруппу ВСУ под Угледаром

Противнику не дали проскользнуть. Фото: УНМ ДНР

Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении. Помощь в этом им оказала минометная батарея. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает ТАСС.

- На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке минометной батареи уничтожена разведгруппа противника, - проинформировал он.

Сообщается также, что вместе с этим экипаж тяжелой минометной системы ТОС-1 уничтожил взводный опорный пункт противника, расположенный вблизи села Водяное. Тем временем расчет самоходного миномета «Тюльпан» разбил другой пункт временной дислокации ВСУ, который был обнаружен в районе населенного пункта Великая Новоселка.

Напомним, ранее сообщалось, что военные ВС РФ разбили места дислокации ВСУ под Артемовском. Российские войска продолжают вытеснять украинских боевиков из города. Кроме того, бойцы российского спецназа сорвали ротацию подразделений ВСУ в Марьинке. А группировка войск «Восток» при поддержке авиации ВС РФ нанесла комплексный удар по подразделениям ВСУ в Угледаре.

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